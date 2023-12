Pilar do Fluminense, André revela tratamento intensivo para a disputa do Mundial

De Xerém para a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA! Juntos! Sempre! pic.twitter.com/JQbrOq421P

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 18, 2023

"Desde que acabou a Libertadores, o Diniz cobra muito. Ele falou que se nós quiséssemos conquistar o Mundial, o time teria que fazer muito mais do que no Brasil. Não fizemos um primeiro tempo excelente, muito por adaptação. O time do Egito é de muita força e físico. No intervalo, Diniz pediu para a gente se impor mais, fazer nosso jogo, competir mais e deu certo", declarou.

O Fluminense terá pela frente o Manchester City, da Inglaterra, na decisão. Os ingleses confirmaram o favoritismo e derrotaram o Urawa Reds, do Japão, nesta terça-feira.