Patrick de Paula, do Botafogo, fala sobre recuperação e prega cautela

O atleta Patrick de Paula foi submetido na manhã deste domingo (19) a uma complexa cirurgia no joelho esquerdo, com prazo de recuperação em até 12 meses. O procedimento foi finalizado com sucesso e acompanhado pelos médicos do Clube. pic.twitter.com/cGTOfQeVmz

O jogador foi questionado sobre ter visto o Botafogo perder a chance de título do Brasileiro. Patrick de Paula minimizou a situação e preferiu focar na próxima temporada.

"Acho que não faltou nada. É futebol, pode acontecer de tudo. O Campeonato Brasileiro é dos mais difíceis que tem. Se você ver, até o quinto colocado estava na briga pelo título. Fizemos um grande ano, Botafogo se doou, mas infelizmente aconteceu. Não queríamos isso, batalhamos até a última rodada, mas agora é esquecer o que aconteceu. Pensar para frente para fazermos um 2024 melhor do que 2023", finalizou.