Palmeiras empresta zagueiro Henri ao Mirassol por uma temporada

O Palmeiras emprestou o zagueiro Henri, de 21 anos, ao Mirassol, por uma temporada. Neste ano, o jogador, bicampeão da Copinha pelo Alviverde, defendeu a camisa do North Texas.

Em 2024, o Mirassol disputará o Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Pela base do Verdão, conquistou o Paulista sub-17 (2018), a Copa do Brasil sub-17 (2019), a Supercopa do Brasil sub-17 (2019), o bicampeonato paulista sub-15 (2016 e 2017), Campeonato Brasileiro sub-20 (2022) e Copa do Brasil sub-20 (2022). Vestindo a camisa da Seleção Brasileira, faturou o bicampeonato do Mundial de Clubes sub-17 (2018 e 2019).