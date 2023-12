Palmeiras anuncia contratação do atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro

Chegando mais reforço no Verdão! Na noite desta terça-feira, o Palmeiras anunciou a contratação do atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro, até o final de 2028.

O atleta se apresenta ao Verdão em janeiro, assim como o volante Aníbal Moreno, ex-Racing, anunciado em novembro.

Nesta temporada, o atacante, que foi um dos destaques do time mineiro anotou 13 gols e deu sete assistências. Após o fim do Brasileirão, o jogador foi especulado em outros clubes brasileiros antes de assinar com o atual campeão do torneio.