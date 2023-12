O Palmeiras deveria tentar repatriar Gustavo Scarpa, alvo de outros clubes brasileiros? Vote!

O Palmeiras, até o momento, tem um único reforço oficializado para 2024: o do volante Aníbal Moreno, ex-Racing. Os clubes brasileiros, neste fim de ano, buscam por peças para reforçar as equipes. O meia Gustavo Scarpa, ex-Verdão, é alvo de Atlético-MG e Flamengo.

O meia esteve no Palmeiras até dezembro de 2022, depois de quatro temporadas. Com desejo de atuar na Europa, Sacarpa deixou o Verdão para vestir a camisa do Nottingham Forest, da Inglaterra. Pelo Palestra, ele disputou 233 jogos, marcou 44 gols e deu 59 assistências.

Fora do Brasil, porém, o desempenho do jogador ficou a desejar. Depois de uma passagem apagada pelo time inglês, Scarpa foi emprestado ao Olympiacos, da Grécia. Neste ano, seu primeiro no exterior, o meia fez apenas 21 jogos, apenas nove como titular, e não marcou nenhum gol.