Novo presidente do Corinthians estuda propostas mais vantajosas para patrocínio máster

O Corinthians mantém conversas com três casas de apostas com a pretensão de fechar patrocínio máster com uma delas a partir do próximo ano, o primeiro da gestão de Augusto Melo como presidente. A informação foi inicialmente dada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Neste momento, a Neo Química Arena, da Hypera Pharma, é quem ocupa o espaço, em contrato que vai até o final de 2025 e com valor de R$ 17 milhões por temporada (em 2024, esse valor chegaria a R$ 22 milhões, pela correção monetária), um valor considerado defasado.

Diante disso, a atual diretoria, comandada por Duilio Monteiro Alves, recebeu uma proposta mais vantajosa, na casa dos R$ 75 milhões anuais de uma empresa de bet, e costurou essa negociação, o que culminou com a saída da Hypera Pharma do patrocínio máster, em acordo amigável.