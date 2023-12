Nottingham Forest comunica saída do treinador Steve Cooper

Everyone at Nottingham Forest would like to thank Steve for his superb contribution to our football club and wish him well in his future endeavours.

? Nottingham Forest (@NFFC) December 19, 2023

Evangelos Marinakis, proprietário do Forest, agradeceu e ressaltou que o treinador está na história do clube.

"Todos no Nottingham Forest gostariam de agradecer a Steve por sua excelente contribuição ao nosso clube de futebol. Sua conquista ao levar Forest de volta à Premier League permanecerá, sem dúvida, um momento icônico na história do clube", disse.

"Agradecemos a Steve por sua dedicação e comprometimento durante seu tempo conosco, bem como pela incrível conexão que ele estabeleceu com nossos torcedores e com a cidade de Nottingham. Steve sempre será um amigo do clube e será sempre bem-vindo no The City Ground. Desejamos-lhe boa sorte em seus empreendimentos futuros", completou.