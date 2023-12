No dia do aniversário de Rubens Minelli, neto lança biografia em homenagem ao avô

Na noite desta terça-feira, Bruno Minelli, neto de Rubens Minelli, lançou oficialmente pela Editora Onze Cultural a biografia do avô, na Retrôgol Arena, intitulada: "Professor Rubens Minelli - A saga do tetracampeão brasileiro". Um dos maiores treinadores do futebol brasileiro completaria 95 anos nesta data.

Oficialmente o lançamento da obra era para ter ocorrido no dia 7 de novembro, com a presença de Minelli, mas um problema de saúde impediu a possibilidade. Semanas depois, no último dia 23, o histórico comandante faleceu em São Paulo, aos 94 anos. Antes disso, ele teve acesso à homenagem.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Bruno falou do sonho do avô em passar tudo que viveu no futebol, o que será possível pela publicação da biografia.