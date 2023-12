Marcos Leonardo pode deixar Santos em meio ao maior jejum de gols

A outra vez que Marcos Leonardo ficou tanto tempo sem castigar os adversários foi no começo da temporada de 2022, entre fevereiro e março. Na ocasião, o atacante ficou sete duelos sem marcar, totalizando também um mês de jejum.

O centroavante passou a receber chances no time profissional do Santos na reta final do Brasileirão de 2021. Na época, Léo Baptistão se lesionou e deixou a vaga no ataque santista em aberto. A solução do técnico Fábio Carille foi resgatar Marcos Leonardo, que até então estava com dificuldades de até mesmo aparecer entre os reservas.

Titular absoluto do Peixe há duas temporadas, portanto, Marcos Leonardo totalizou 49 partidas no ano, sendo 48 no onze inicial, marcou 21 gols e deu quatro assistências pelo time do litoral paulista.

Na próxima temporada, o Santos terá a disputa de duas competições: o Campeonato Paulista e a Série B.

