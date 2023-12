Marcelo Teixeira é empossado como novo presidente do Santos e nomeia membros do CG

"Tivemos uma cotação expressiva nas urnas. Isso demonstra a aprovação dos nossos projetos. Não mediremos esforços para que todos projetos seja colocados em prática em em curto espaço de tempo para o Santos ganhar todo o tempo perdido e estar na vanguarda do futebol mundial. Agradeço esse apoio. Essa confiança será colocada em prática todos os dias. O momento é de trabalho, de excetuar os planos necessários para dar alegria ao nosso torcedor. Temos a obrigação moral de resgatar a memória e a tradição do Santos", ampliou.

Aos 59 anos, Marcelo Teixeira volta ao cargo de presidente do Santos após cumprir dois mandatos entre 1991 e 1993 e posteriormente de 2000 a 2009. Durante suas gestões, o Peixe conquistou 12 títulos no profissional, somando masculino e feminino, com destaque para o Campeonato Brasileiro de 2002 e 2004 e a Libertadores feminina de 2009.

O empresário teve amplo domínio nos votos, tanto in loco (1270 votos), quanto na internet (3492). Assim, ele se consagrou presidente do Santos e teve totalidade do Conselho Deliberativo. O mandato é válido de janeiro de 2024 até dezembro de 2026.

Durante a cerimônia, também foram empossados todos os membros do Conselho Deliberativo para o triênio 2024/2026. Além disso, houve a eleição e posse dos membros da Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo. Fernando Reverendo Vidal Akaoui foi eleito o novo presidente do órgão.

Por fim, José da Costa Teixeira, Luiz Roberto Colombo Barboza e Daniel Pereira Alves foram homologados membros do Comitê de Gestão. O presidente Marcelo Teixeira e o vice Fernando Bonavides completam o grupo.