Manchester City vence o Urawa Reds e faz final do Mundial de Clubes contra o Fluminense

O gol do Manchester City, enfim, saiu aos 46 do primeiro tempo. Após tabela pela direita, Matheus Nunes cruzou rasteiro para a pequena área e o zagueiro Hoibraaten acabou mandando contra a própria meta, marcando contra.

Ingleses garantem vitória no segundo tempo

Na volta do intervalo, os comandados de Pep Guardiola precisaram de apenas seis minutos para ampliar a vantagem. Walker deu bela bola enfiada para Kovacic, que disparou no corredor central. O croata saiu cara a cara com Nishikawa e bateu alto, na saída do goleiro japonês, para fazer o 2 a 0.

Sete minutos mais tarde, os ingleses fizeram o terceiro. Matheus Nunes avançou pela esquerda e chutou forte para defesa de Nishikawa. No rebote, Bernardo Silva finalizou no canto esquerdo e contou com desvio na marcação para balançar as redes.

O City criou oportunidades para transformar a vitória em goleada aos 17, com Grealish, e aos 24, com Oscar Bobb, mas desperdiçou ambas as chances. Já os japoneses quase descontaram aos 20, após lambança da defesa inglesa. Assim, sem mais sustos, o clube de Manchester controlou a partida até o apito final e garantiu a classificação para a final, contra o Fluminense.