Internacional anuncia renovação do técnico Eduardo Coudet até o fim de 2024

Eduardo Coudet chegou ao Internacional pela primeira vez no final de 2019. O treinador, porém, deixou o clube no fim de 2020. Assim, o argentino retornou para fazer sua segunda passagem pelo Colorado em julho deste ano para assumir o cargo deixado por Mano Menezes.

Em sua segunda passagem pela equipe de Porto Alegre, Coudet levou o Inter a se tornar um dos quatro melhores da América do Sul ao alcançar a semifinal da Copa Libertadores. Já na reta final do Campeonato Brasileiro, obteve um aproveitamento de 63%, sendo um dos melhores ataques do returno.

O Internacional finalizou sua campanha no Brasileirão de 2023 na nona posição, com 55 pontos conquistados em 38 rodadas. No total, em todas as competições, o argentino esteve no comando da equipe em 29 jogos e conquistou 12 vitórias, sete empates e 10 derrotas.