Inter de Milão x Bologna: onde assistir e informações da partida pela Copa da Itália

Após classificação na Liga dos Campeões, a Inter de Milão volta as atenções para as oitavas de final da Copa da Itália. A equipe encara o Bologna, nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília). O jogo, que acontece no Estádio Giuseppe Meazza, será transmitido pela ESPN 2 e pelo Star+.

Enquanto os donos da casa estreiam na competição, o time visitante vai para a sua terceira partida. A equipe entrou na primeira fase do torneio.

A Inter atravessa um bom momento na temporada. Líder do Campeonato Italiano com 41 pontos, o time de Milão conquistou na última semana a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe ficou com a segunda posição do Grupo D com doze pontos. Na próxima fase, encara o Atlético de Madrid, da Espanha.