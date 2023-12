História repetida: assim como em 2014, Mano Menezes fica à frente do Corinthians em meio à reformulação

Figuras tarimbadas do elenco, como Emerson Sheik e Douglas, deixaram o clube. Alexandre Pato, cercado de forte expectativa em 2013, foi negociado com o São Paulo, em transação que trouxe Jadson ao Timão.

A lista de reforços do Corinthians ao longo de 2014 foi extensa. Além de Jadson, a diretoria da época contratou Fagner, Uendel, Elias, Lodeiro, Petros, Luciano e Romero. Mano também promoveu alguns jovens, como Guilherme Arana, Pedro Henrique, Malcom e Gustavo Tocantins.

Após um Estadual problemático, caindo na fase de grupos, o Corinthians fechou a temporada de 2014 eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil e com a quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos atrás do campeão Cruzeiro.

Em 2024, o cenário é semelhante. O clube já anunciou que Gil, Renato Augusto e Giuliano não seguirão em para a próxima temporada, assim como Victor Cantillo. Além deles, Fábio Santos anunciou aposentadoria e Bruno Méndez não deve seguir no clube.

A nova diretoria de futebol, chefiada por Augusto Melo, aposta na chegada de cerca de 11 jogadores que resgatem a essência da equipe e recoloquem o clube no caminho das glórias.

Até o momento, apenas o lateral esquerdo Hugo está apalavrado com o clube, em negócio feito ainda por Duilio Monteiro Alves. Dos nomes especulados na janela de transferências, o volante Raniele, do Cuiabá, é o mais encaminhado.