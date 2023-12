Goleiro do PSG tem casa invadida por ladrões na França; esposa é agredida no rosto

O goleiro reserva do Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier, e sua família viveram momentos de terror na madrugada desta terça-feira (19). De acordo com informações de veículos franceses, quatro criminosos invadiram a casa do atleta e fizeram tanto o jogador, quando sua esposa e filhos pequenos de refém.

Segundo o jornal Le Parisien, a invasão ocorreu por volta das duas horas da manhã (horário local) e o alarme do jardim da casa foi acionado, acordando os moradores, que rapidamente ligaram para a polícia. Os meliantes fizeram eles de refém e ainda agrediram a esposa do jogador no rosto — a mulher tem ferimentos e hematomas na região — e cobravam que fossem entregues joias e dinheiro.

Os policiais teriam chegado rapidamente ao local e prendido, em flagrante, três criminosos. O quarto, segundo os veículos franceses, teria escapado e está foragido. Uma faca, que foi a arma utilizada para realizar o crime, foi apreendida pelas autoridades.