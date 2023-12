Estados Unidos receberão amistoso entre Brasil e México em junho de 2024

O Brasil tem ampla vantagem na história contra o México: venceu 24 dos 41 jogos disputados, empatou sete e perdeu dez.

A Seleção Brasileira também fará outros amistosos preparatórios antes do início da competição. A equipe jogará contra duas seleções protagonistas no cenário mundial: Inglaterra, no dia 23 de março; e Espanha, no dia 26 do mesmo mês.