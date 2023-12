New Balance anuncia patrocínio com Endrick: 'Bem-vindo à família'

Em alta no futebol brasileiro, Endrick terá a sua imagem vinculada a New Balance, empresa norte-americana de material esportivo. Nesta terça-feira, o atacante do Palmeiras foi anunciado de forma oficial.

"O jovem de 17 anos junta-se à New Balance como parte do compromisso da marca em defender a próxima geração de talentos, combinando perfeitamente a excelência atlética com a influência cultural", destacou a empresa sobre o futuro craque do Real Madrid, da Espanha.

Endrick falou sobre o que o motivou nesta nova parceria. "É uma grande honra juntar-me à família New Balance e fazer parceria com uma marca que está alinhada com os mesmos valores fundamentais que incorporo dentro e fora do campo. À medida que continuo a lutar pela excelência na minha carreira profissional, sei que a New Balance apoiará a minha jornada em cada passo do meu caminho", afirmou.