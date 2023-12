Empresa aciona Vasco na Justiça por atraso em pagamento a Lucas Piton

O Vasco enfrenta um novo problema judicial. Nesta terça-feira, de acordo com o jornal O Globo, o clube foi acionado pela Elenko Sports a respeito do pagamento atrasado da contratação do lateral Lucas Piton.

A reportagem afirma que o Cruzmaltino comprou o atleta do Corinthians por R$ 16,2 milhões, para adquirir 60% dos direitos econômicos, e acordou em pagar em seis parcelas, divididas em três em 2023 e o restante em 2024. No entanto, por conta de uma dívida do Timão com a empresa em questão, cinco destas prestações seriam repassadas a Elenko, o que não teria acontecido até agora.

Diante disso, a empresa estaria cobrando, atualmente, exatos R$ 12.396.379,98 por conta do atraso nas parcelas, e o prazo para que o Vasco deposite o valor seria de três dias após a notificação judicial. O clube carioca tentou um novo acordo para arcar com a dívida, mas não houve um denominador comum.