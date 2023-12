Em clima de Natal, crianças recebem presentes e treinam na Arena Independência

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

A Arena Independência, localizada no bairro do Horto, é uma das apoiadoras da iniciativa da De Peito Aberto. Desde 2019, o espaço é utilizado para aulas de futebol feminino para crianças entre 6 e 12 anos.

A ação de Natal ainda contou com a participação de meninos e meninas que fazem parte do Esporte na Cidade no município de Taquaraçu de Minas. A cidade, que está localizada a 60 km da capital mineira, tem o apoio da prefeitura local e o patrocínio, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, da D'Granel, que para esta ação disponibilizou a estrutura do evento, como o caminhão que levou o Papai Noel.

Durante o evento, o secretário de esportes de Taquaraçu de Minas, João Plínio, reforçou o apoio à iniciativa: "Vamos continuar para que outras crianças da cidade também sejam integradas. Para a gente é um momento especial, de levar alegria para essas crianças".

A De Peito Aberto já beneficiou mais de 50 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica no País. Além do Esporte na Cidade, a instituição tem outros projetos espalhados pelo Brasil: Através do Esporte, Educar com Cultura, Educa Surf, Educa Skate e Breaking Olímpico.