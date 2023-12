Em ano de Série B, Carille planeja montagem inteligente do elenco e se diz "muito otimista"

O Santos anunciou, nesta terça-feira (19), a chegada do técnico Fábio Carille para a temporada 2024. O novo treinador já visitou o CT Rei Pelé e mandou um recado para o torcedor alvinegro. Ele afirma estar otimista com o ano e planeja montagem inteligente do elenco do Peixe para a disputa da Série B.

"Motivado demais. Muito feliz de voltar aqui em um lugar que eu me senti muito bem no pouco tempo que trabalhei, retornar aqui é uma alegria muito grande. Muito otimista de fazer um grande trabalho. As expectativas, os desafios são os melhores possíveis da gente se fechar aqui dentro e trabalhar sério, fazer uma montagem inteligente de um elenco para que a gente possa dar um resultado muito importante dentro de campo", disse em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Carille retorna ao Santos com vínculo de um ano e opção de permanência por mais uma temporada. Esta será a segunda passagem do comandante no Alvinegro Praiano.