Diniz rasga elogios a John Kennedy, herói da classificação do Fluminense para a final do Mundial

O Fluminense fez valer a grande temporada ao se classificar para a final do Mundial de Clubes. Os tricolores passaram pelo Al-Ahly, do Egito na semifinal. O técnico Fernando Diniz rasgou elogios a John Kennedy, autor do gol da classificação tricolor.

"O John Kennedy é um jogador com muito potencial para ser brilhante. De jogar na Seleção Brasileira, decidir Libertadores, Copa do Mundo. Futuro ele tem, a gente não sabe se vai acontecer. É um cara predestinado. Sabe fazer gol e, além disso, tem uma atração entre ele e as redes. Ele virou um cara muito mais profissional, está bem mais treinado. É um jogador que decide jogos e uma pessoa especial", disse.