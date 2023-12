Diniz admite nervosismo na estreia do Fluminense no Mundial, mas celebra classificação

O Fluminense passou pelo Al-Ahly-EGI e avançou para a final do Mundial de Clubes. O técnico Fernando Diniz falou sobre a partida e admitiu que a equipe sentiu o nervosismo no início.

"A gente começou a partida mais nervoso, por ser a estreia no Mundial. A gente conversou no vestiário. Já tinha passado o nervosismo. Voltamos com mais controle para o segundo tempo. Depois que fizemos o gol, tivemos mais espaço, fizemos o segundo gol e poderíamos ter feito mais. A gente tem uma característica que é de não desistir", disse.

Diniz destacou que o Fluminense soube sofrer na partida. O técnico comemorou a passagem para a decisão.