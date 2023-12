Destaque do Fluminense, André 'escolhe' jogar no Barcelona em vez do Real Madrid

Um dos grandes destaques do Fluminense na temporada, o volante André tem sido vinculado a grandes clubes europeus e parece ter os dias contados no futebol brasileiro. Quando questionado sobre se preferiria jogar no Barcelona ou no Real Madrid, o meio-campista disse que atuaria no clube catalão, mas rechaçou que tenha propostas em mãos.

"Não chegou nada para mim, não vi nada (sobre propostas). Isso eu procuro o máximo deixar para fora do campo, o máximo para os meus empresários. Quero estar no dia-a-dia somente com o Fluminense. Barcelona e Real Madrid são dois grandes clubes, mas acho que eu escolheria o Barcelona", disse o jogador em coletiva na Arábia Saudita.

André foi eleito melhor jogador da partida entre Fluminense e Al-Ahly, em que os Tricolores venceram por 2 a 0 e garantiram vaga na disputa da final do Mundial de Clubes. Agora, o time do técnico Fernando Diniz aguarda o adversário da decisão, que está entre Manchester City e Urawa Red Diamonds, do Japão.