De Férias, Rogério Ceni visita treino do Girona, líder do Espanhol e parceiro do Bahia

Mesmo de férias do futebol, o técnico Rogério Ceni, do Bahia, esteve no CT do Girona, da Espanha, na manhã desta terça-feira. O treinador acompanhou o treino da equipe, parceira do Bahia no Grupo City e líder do Campeonato Espanhol.

Rogério pôde ver de perto o treinamento do time espanhol. Após o encerramento das atividades, o ex-goleiro conversou com o técnico do Girona, Míchel, e provou que possui o espanhol afinado. O brasileiro rasgou elogios a vitória da equipe na última rodada do Campeonato Espanhol, contra o Alavés.

"Que partida vocês fizeram. Eu penso que o time alcançou o nível mais alto de jogo. Tanto coletivamente, quanto individualmente, há conexão entre os jogadores. Gostei muito de quase todos os atletas. O goleiro trabalha bem a bola com os pés. Fiquei encantado com a equipe", comentou Rogério.