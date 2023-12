De férias, Rafinha volta ao Brasil e visita Rodrigo Nestor, em recuperação no CT

Rafinha está de férias, mas não se desligou completamente do São Paulo. Após retornar da Europa, o experiente lateral direito fez questão de passar no CT da Barra Funda para visitar Rodrigo Nestor, em recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo.

Autor do gol do título da Copa do Brasil, Nestor sofreu uma lesão no menisco e no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, tendo de ser submetido a uma cirurgia para reparar os problemas na região.

O meio-campista só voltará a atuar em 2024 e vem realizando tratamento frequentemente no Reffis Plus, no CT da Barra Funda.