De contrato renovado, Marcelo Lomba tem números positivos no gol do Palmeiras; confira

O Palmeiras contará com o goleiro Marcelo Lomba para a temporada de 2024. Nessa segunda-feira, o clube anunciou a renovação do atleta por mais um ano. Inicialmente, o vínculo do jogador iria até 31 de dezembro de 2023. Camisa 42 da equipe, Lomba tem números positivo debaixo das traves da equipe.

"Espero que o ano seja tão bom quanto os últimos, vitorioso, com muitos títulos. Prometo muita dedicação, estou muito feliz com esse momento. Também desejo um feliz Natal e um ótimo final de ano a todos", declarou Lomba.

O goleiro de 37 anos chegou ao Palmeiras no início de 2022 e disputou, no total, 16 jogos. Nesses compromissos, Lomba tem um retrospecto positivo, com nove vitórias e quatro empates e três derrotas.