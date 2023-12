Com um a menos, Atlético de Madrid cede empate ao Getafe no último minuto pelo Espanhol

¡Grizi iguala a Luis Aragonés como máximo goleador de la historia del Atleti! pic.twitter.com/E24BoVyAaZ

Aos 17 minutos, o Atlético de Madrid ficou à frente no placar novamente. Depois de fazer bom giro do lado direito, Llorente cruzou e Morata subiu mais alto que a zaga do Getafe para cabecear e fazer o segundo gol do time colchonero na partida.

E aos 22 minutos, o juiz marcou pênalti para o Atlético de Madrid após revisão do VAR. Damián Suárez derrubou Hermoso dentro da área. Griezmann foi para a cobrança e converteu, fazendo 3 a 1.

O Getafe chegou a diminuir a diferença com Oscar já no fim do jogo. A zaga do Atleti afastou mal e Damián Suárez ficou com a bola. O jogador tocou para Oscar, que chutou no gol. A bola desviou e Griezmann e tirou qualquer chance de defesa de Oblak.