Com possível perda de Beraldo, veja opções no elenco do São Paulo para a zaga

A venda de Beraldo será essencial para os cofres do São Paulo. Com um déficit de cerca de R$ 90 milhões previstos para o fim deste ano, a quantia adquirida pelo clube amenizaria o prejuízo no balanço financeiro.

Se o Tricolor fechar a venda para o PSG, iria arrecadar R$ 64 milhões, tendo em vista que o time é dono de somente 60% dos direitos econômicos do atletas. Outros 20% estão ligados ao XV de Piracicaba, que ajudou na formação, e a última fatia, também de 20%, pertence ao próprio jogador.

Recentemente, o São Paulo recusou uma proposta do Zenit, da Rússia, de 18 milhões de euros, e via o Leicester City sinalizar com uma oferta de 20 milhões de euros. Entretanto, Beraldo e seu estafe priorizavam os clubes da primeira prateleira da Europa, até pensando em uma possível convocação para a Seleção Brasileira no futuro.

O PSG não está disposto a aumentar os valores. Se a negociação for confirmada, o jovem de 20 anos já se tornaria o zagueiro mais caro já vendido pelo futebol brasileiro.

Beraldo saiu de Cotia para virar titular absoluto da equipe de Dorival Júnior, sendo peça fundamental na conquista do título da Copa do Brasil. Ele marcou um gol em 48 jogos nesta temporada. Seu contrato com o São Paulo vai até agosto de 2028.

