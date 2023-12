Cobiçado no mercado, Ivan não deve seguir no Corinthians em 2024

Depois da passagem de pouco sucesso na Rússia, o Corinthians voltou a emprestar Ivan, dessa vez para o Vasco. No Cruzmaltino, o goleiro participou de apenas três jogos, sendo reserva de Léo Jardim durante praticamente todo 2023.

Com esse contexto em vista, Ivan não faz parte dos planos do Corinthians para a próxima temporada. Com contrato de empréstimo com o Vasco apenas até final deste ano, a tendência é que o goleiro seja negociado para um clube onde poderá ter mais minutos.

Ivan, inclusive, pode ser usado como moeda de troca por parte do Corinthians. Seu nome esteve presente em negociações com a diretoria do Santos, um dos clubes interessados no futebol do goleiro. A troca que envolveria o ponta Lucas Braga, no entanto, não foi para a frente.

O Timão insistiu e também ofereceu Ivan no negócio que poderia trazer Soteldo para o Parque São Jorge. A negociação, no entanto, esfriou depois do Grêmio manifestar seu interesse pelo venezuelano.

O Corinthians detém 50% dos direitos econômicos de Ivan, que possui contrato com o clube até final de 2024.

