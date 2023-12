Classificado para a final do Mundial, Fluminense tenta manter boa sequência em mata-matas na temporada

O Fluminense segue em busca do título inédito do Mundial de Clubes. A equipe derrotou o Al Ahly nesta segunda-feira e chega com um bom retrospecto em mata-matas para a grande decisão. Segundo o Sofascore, o time de Fernando Diniz levou a melhor em oito dos nove confrontos eliminatórios que disputou na temporada.

Campeão da Copa Libertadores, o Tricolor se classificou em todos os duelos de mata-mata no torneio. Além disso, conquistou o título do Campeonato Carioca no início do ano. A única eliminação aconteceu na Copa do Brasil, quando a equipe foi derrotada pelo Flamengo, nas oitavas de final.

Os números da equipe confirmam o alto nível de competitividade que Fernando Diniz implantou no Fluminense. Ao todo, foram 16 partidas eliminatórias disputadas em 2023, com dez vitórias, três empates e apenas três derrotas. Esses dados totalizam um aproveitamento considerável de 69%.