Chapecoense anuncia a contratação do meia Marlone, ex-Corinthians, para 2024

A Chapecoense segue reformulando seu elenco para a disputa da temporada de 2024. O clube anunciou a contratação do meio-campista Marlone, ex-Corinthians, com contrato válido até 30 de novembro do ano que vem.

Nas últimas duas temporadas, o atleta de 31 anos defendeu as cores do Vila Nova, mas não brilhou: foram 47 jogos no período, com apenas quatro gols marcados e duas assistências anotadas. Em 2021, passou pelo Brusque e também contou com uma experiência no futebol da Coreia do Sul, atuando pelo Suwon FC.