Calendário do São Paulo será cheio em 2024 e pode ter até dez jogos a mais que este ano

O São Paulo entra em campo pela primeira vez no dia 21 de janeiro, em partida contra o Santo André, pela primeira rodada do Estadual. O torneio prevê até 16 datas, sendo 12 garantidas na fase de grupos. Com as quartas, semis e a final, o Paulistão está previsto para acabar em 7 de abril.

Nos primeiros meses de 2024, o Tricolor também disputará a Supercopa do Brasil pela primeira vez. O time enfrenta o campeão brasileiro Palmeiras no dia 3 de fevereiro, ainda sem local definido.

A estreia na Libertadores ocorre no início de abril, entre os dois jogos de uma possível final do Paulista. O principal torneio do continente garante seis partidas na fase de grupos e mais seis nas fases de oitavas de final, quartas e semi. A decisão novamente será disputada em jogo único e em campo neutro. O encerramento da competição deve ser no dia 30 de novembro.

Já o Campeonato Brasileiro tem início previsto uma semana depois das finais estaduais, no fim de semana no dia 14 de abril. Com 38 rodadas, o torneio deve ser concluído no dia 8 de dezembro e não será paralisado durante o período da Copa América, em julho, ou nas Olimpíadas de Paris, entre julho e agosto.