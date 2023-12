Brasil é o país que mais disputou finais do Mundial de Clubes da Fifa

Ao bater o Ah Ahly na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, o Fluminense garantiu uma vaga para a grande decisão do torneio. Com isso, o Brasil se tornou o país com mais participações em finais da competição.

O Brasil estava empatado com a Espanha, com nove finais cada. Os europeus, no entanto, levam a melhor na contagem de títulos: oito a quatro.

A Inglaterra, terceira colocada com cinco finais, pode aumentar seu número caso o Manchester City ganhe do Urawa Reds na tarde desta terça-feira (19).