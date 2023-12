Borussia fica no empate com o Mainz 05 e tropeça no Campeonato Alemão

90? Kein Sieger in Dortmund. #BVBM05 1:1 pic.twitter.com/MFunppukkH

? Borussia Dortmund (@BVB) December 19, 2023

Os únicos gols do confronto saíram na primeira etapa. Aos 29 minutos, Brandt bateu cobrança de falta com perfeição e abriu o marcador para o Borussia Dortmund. Todavia, 13 minutos depois, van den Berg recebeu cruzamento e testou de cabeça para o gol. O goleiro Kobel fez a defesa, mas a bola cruzou a linha e o tento foi confirmado para os visitantes.

Ainda nesta terça-feira, a 16ª rodada do Alemão contou com mais dois outros jogos. Na partida de abertura, o Leipzig empatou em 1 a 1 com o Werder Bremem, fora de casa. A equipe visitante, terceira colocada com 33 pontos, desperdiçou a chance de encostar no vice-líder Bayern de Munique. Já os donos da casa ocupam a 13ª colocação com 16 pontos. Openda, para os visitantes, e Njinmah, para o time mandante, anotaram os gols do duelo.