Barcelona x Almería: confira onde assistir e mais informações do duelo pelo Espanhol

LATEST NEWS | At this morning's training session, the first team player Pedri suffered a knock that resulted in a minor muscle injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/Ml1MjCANYp

O clube catalão terá dois desfalques de peso para o confronto. O técnico Xavi Hernández não poderá contar com Frenkie de Jong, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, e nem com Pedri, que se lesionou nesta terça-feira.

Já o Almería está na lanterna da tabela de classificação, com apenas cinco pontos conquistados na competição. Em caso de vitória, a equipe pode chegar aos oito pontos e igualar a pontuação do Granada, 18º colocado.