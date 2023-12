Augusto Melo fala de interesse do Corinthians em Raniele: "Depende deles também"

Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians para o próximo triênio (2024-2026) falou nesta terça-feira (19) sobre o interesse do Corinthians no volante Raniele, do Cuiabá. O mandatário confirmou que o jogador agrada ao clube, mas disse que "também depende deles", se referendo ao Dourado.

"Atleta que nos interessa, estamos monitorando, mas depende deles também, entendeu?", comentou Augusto com repórteres após prestigiar a posse de Marcelo Teixeira, novo presidente do Santos, na Vila Belmiro.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Timão abriu conversas com o Cuiabá para contar com o volante de 26 anos, e agora aguarda um retorno da equipe do Centro-Oeste. O atleta é bem avaliado pela comissão técnica e pelo CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol).