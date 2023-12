Atual bicampeão, Palmeiras completa 103 anos da conquista de seu 1° Paulista; veja como foi

O torneio tinha uma fórmula diferente da que é disputada hoje em dia. A competição era de pontos corridos, com dez clubes participantes. Essas equipes se enfrentavam em jogos de ida e volta e a melhor colocada ao final ficava com o título.

A equipe palmeirense teve campanha notória, vencendo seus oito jogos. No último jogo, contra o Paulistano, o Verdão precisava apenas de um empate para sagrar-se campeão, mas o adversário levou a melhor, conquistou os dois pontos e empatou com o Palestra, com 26 pontos, forçando uma partida extra.

No estádio Chácara da Floresta, o Palestra, então, derrotou o Paulistano, por 2 a 1. Os três tentos saíram no segundo tempo: Mário Andrade marcou o gol do adversário, enquanto Martinelli e Mateus Forte fizeram o do Palmeiras.

Assim, o clube conquistou o primeiro Estadual de outros 24 que viriam, posteriormente. Atualmente, o Verdão é atual bicampeão Paulista, tendo faturado o Paulista em 2022 e 2023, vencendo São Paulo e Água Santa, nas finais, respectivamente.