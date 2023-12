Athletico-PR anuncia chegada da dupla paraguaia Mateo Gamarra e Romeo Benítez

Athletico-PR também anunciou Romeo Benítez

Também nesta terça-feira, o Athletico-PR oficializou a contratação do atacante Romeo Benítez. O jogador de 21 anos se destacou no Club Guaraní, do Paraguai, e também chega em definitivo para reforçar o Furacão.

"Estou muito feliz por estar em um clube tão grande quanto o Athletico-PR. Tinha um sonho em jogar aqui no Brasil e agora vou ter a chance de realizá-lo. E quero fazer isso ajudando o Athletico a chegar às primeiras posições, que é o lugar em que um clube como este tem que estar", disse o paraguaio.

Em sua última temporada pelo Guaraní, o jovem atacante disputou 41 partidas. Benítez marcou oito gols, além de ter distribuido seis assistências - totalizando 14 participações em gols.

Romeo se apresenta para a pré-temporada com os demais companheiros do elenco principal do Furacão no próximo dia 6 de janeiro, no CAT Caju.