Atacante Arthur Caíke se junta à lista de reforços do Sport para 2024

O Sport ampliou sua lista de reforços para 2024 com o anúncio da chegada do atacante Arthur Caíke. O jogador de 31 anos estava no Kashima Antlers, do Japão, e assinou com o Leão da Ilha até o final do próximo ano.

Arthur Caíke acumula passagens por diversos clubes brasileiros, como Cruzeiro, Flamengo, Chapecoense e Londrina, e do exterior. O atacante disputou as últimas três temporadas no Kashima Antlers. Em 2023, perdeu a titularidade e terminou o ano com apenas 18 aparições e cinco gols. Sua última partida foi no final de setembro.