Após começo discreto no profissional do Corinthians, Biro espera consolidação em 2024

Logo em seguida, Biro ficou mais um período cedido à Seleção Brasileira, dessa vez para a sub-23, devido à disputa dos jogos Pan-Americanos. No final das contas, o Brasil conseguiu a medalha de ouro do torneio, empatando com o Chile no tempo normal da final e vencendo nas penalidades máximas. O jovem desfalcou o Timão em seis compromissos.

Na última meia dúzia de jogos do Corinthians no ano, Biro foi relacionado por Mano Menezes em três e atuou em apenas um, como titular, na vitória por 2 a 0 contra o Coritiba.

Ao todo, o meia acumulou 17 partidas nesta última temporada, sendo 10 como titular, e não teve nenhuma participação em gol. A estreia de Biro no profissional aconteceu em 2022, com o técnico Vítor Pereira.

Em julho, o Corinthians recusou uma proposta de US$ 7 milhões (R$ 33 milhões na cotação da época) do Al-Sadd, do Qatar, pelo jogador. Na ocasião, a diretoria chefiada por Duilio Monteiro Alves avaliou que o garoto poderia render ainda mais aos cofres alvinegros.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.