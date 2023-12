Amoroso vê Calleri como ídolo do São Paulo e revela torcida pela permanência de Lucas

Amoroso também citou Calleri como um possível ídolo a ser reverenciado pela torcida nos próximos anos. O camisa 9 argentino retornou ao clube em 2021 e, nesta temporada, venceu seu primeiro título pelo time: a Copa do Brasil.

"Mas tem outros grandes craques que podem fazer parte do nosso time. Calleri é um deles, que se identificou muito com a camisa do São Paulo. E espero que o Lucas possa permanecer, e o São Paulo com certeza com a permanência dele vai estar muito mais forte", declarou.

Com carreira consolidada na Europa, onde defendeu Udinese, Milan e Borussia Dortmund, Amoroso jogou somente um ano pelo São Paulo, em 2005, quando conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes.

