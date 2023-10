Wilmar Roldán será o arbitro da final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors

Que dia é hoje? Faltam ? dias para 04/11/2023. pic.twitter.com/1pJP7C9Byk

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 25, 2023

Buscando seu primeiro título da Liberta, o Fluminense passou por River Plate-ARG, Sporting Cristal-PER e The Strongest-BOL na fase de grupos. Já no mata-mata, o Tricolor eliminou os Argentinos Juniors nas oitavas, Olimpia-PAR nas quartas e Internacional na semifinal.

Do outro lado, o Boca busca seu sétimo troféu do torneio. Eles deixaram para trás Deportivo Pereira-COL, Colo-Colo-CHI e Monagas-VEN para se classificar no Grupo F. Em seguida, passaram por Nacional-URU, Racing-ARG e Palmeiras para chegar à final.