Vasco convoca torcida para jogo com o Internacional pelo Brasileirão

Classificação e jogos Brasileirão

O Vasco vem de uma derrota por 1 a 0 no clássico contra o Flamengo no fim de semana, no Maracanã. Apesar do resultado negativo, o time teve um bom comportamento em campo e teve chances de conseguir um resultado melhor. Um dos destaques foi o meia francês Dimitri Payet, principal contratação do Vasco no meio da temporada.

Nesta quarta-feira, o técnico Ramón Díaz vai comandar um treino decisivo para a definição da equipe que vai a campo diante do Internacional, mas a tendência é que mantenha a base que enfrentou o Flamengo. O Vasco abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação, com 30 pontos. Com apenas um a menos que o Goiás, os cariocas precisam vencer a qualquer custo.