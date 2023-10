Torcida abraça o Santos em meio à briga contra o rebaixamento e lotará a Vila pelo quinto jogo seguido

A força do Santos na Vila Belmiro não vem de agora, mas neste ano, o time perdeu apenas cinco de 26 partidas que foram disputadas no local. Além disso, foram dez vitórias e 11 empates.

O Peixe, pressionado pela derrota humilhante para o Internacional, no último domingo, por 7 a 1, ocupa o 18º lugar da tabela, com 30 pontos, apenas um abaixo do Goiás, primeiro fora da zona de rebaixamento.