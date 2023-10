Sem perder desde 2018, Dorival busca segunda vitória no Allianz pelo São Paulo

Com boas lembranças do Allianz Parque em 2023, o técnico Dorival Jr. volta à casa do Palmeiras para buscar a segunda vitória pelo São Paulo no estádio. O Choque-Rei está marcado para às 20h (de Brasília) de hoje (25).

Sob comando do Tricolor, o treinador teve apenas três duelos no estádio em duas passagens, com uma vitória e duas derrotas. Um dos reveses, inclusive, foi o último dele no local, em 2018, em partida pelo Campeonato Paulista.

A partir de então, Dorival Jr. foi ao Allianz em mais três oportunidades, com duas vitórias e um empate. Antes de 2018, ele não tinha nenhum triunfo, com três derrotas e dois empates, em todos os compromissos representando o Santos.