Sem John Kennedy mas com retornos, Fluminense divulga relacionados para duelo com o Goiás

O Fluminense divulgou a lista dos 25 atletas relacionados para o duelo desta quarta-feira com o Goiás, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O atacante John Kennedy, em recuperação de uma pubalgia, segue fora da relação de jogadores convocados pelo técnico Fernando Diniz. A ideia da comissão técnica e do departamento médico é focar na melhora do camisa 9 para a final da Libertadores, no dia 4 de novembro.

Em compensação, o Tricolor das Laranjeiras conta com quatro retornos importantes: o zagueiro Felipe Melo, o lateral-esquerdo Marcelo, o volante Thiago Santos e o meia-atacante Lima voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão diante do RB Bragantino. Dessa forma, apenas o Thiago não deve aparecer entre os 11 titulares dessa noite.