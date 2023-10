Santos aposta em bom retrospecto contra o Coritiba na Vila para deixar o Z4

Classificação e jogos Brasileirão

Atual 18º colocado com 30 pontos, o Santos pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória e contando com uma combinação de resultados de outros times que estão no Z4. O técnico Marcelo Fernandes terá o retorno de atletas suspensos e pode mandar a campo a escalação titular 'ideal'.

