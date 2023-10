Lei do ex? Corinthians reencontra cinco jogadores em duelo contra Cuiabá

Já o lateral-direito Matheus Alexandre foi adquirido pelo Corinthians em 2019, mas não chegou a ser aproveitado, passando por empréstimos por Ponte Preta, Inter de Limeira e Coritiba, antes de se transferir para o Cuiabá no começo desta temporada.

Classificação e jogos Brasileirão

O zagueiro Marllon foi contratado pelo Corinthians no primeiro semestre de 2018 e teve passagem tímida no clube, saindo no início de 2021. O defensor atuou 34 vezes pelo Timão (25 como titular) e fez parte do grupo campeão paulista em 2019.

O lateral-esquerdo Uendel foi importante na conquista do título brasileiro de 2015 e, ao todo, atuou em 115 jogos com a camisa do Corinthians, sendo titular em 108. O jogador chegou ao clube com Mano Menezes, em 2014, e deixou o Timão no final de 2016, rumo ao Internacional. O defensor se recuperou de choque na cabeça e deve ser apenas opção no banco de reservas para o duelo de hoje.

O atacante Clayson, por sua vez, teve passagem vitoriosa pelo Corinthians, com dois títulos paulistas (2018 e 2019) e um brasileiro (2017). Ao todo, o ponta disputou 143 jogos com a camisa corintiana, com 14 gols marcados no período.

O Cuiabá se encontra na 11ª posição do Brasileirão, com 37 pontos conquistados em 28 jogos disputados. Com o técnico António Oliveira e jogadores carimbados no futebol brasileiro, a equipe tem como missão seguir na Série A e também tenta beliscar uma vaga para a próxima Copa Sul-Americana.

O Corinthians, por sua vez, tem apenas 33 pontos e aparece na 15ª colocação do Brasileirão. O time ainda não venceu sob o comando de Mano Menezes e está a três pontos do Vasco, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.