Problemas em casa? Cuiabá somou mais pontos fora do que em seus domínios neste Brasileiro

Adversário do Corinthians nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, o Cuiabá tem uma campanha curiosa na competição. Ocupando a 11ª posição e com 37 pontos, a equipe se destaca por ter um aproveitamento melhor longe de casa do que quando joga diante de sua torcida.

Dentro da Arena Pantanal, o Dourado jogou 14 partidas e somou 18 pontos, com quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas. A campanha é longe de ser encantadora, deixando o clube do Centro-Oeste com o quinto pior aproveitamento em casa na competição.

No entanto, o cenário inverte quando o Cuiabá atua como visitante. Também em 14 jogos, eles têm seis vitórias, um empate e sete derrotas, somando 19 pontos. Os resultados positivos fazem com que o time tenha a sétima melhor campanha em confrontos longe de seus domínios.