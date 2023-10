Perto de final com o Fluminense, Boca Juniors tem lesões em atletas importantes

Com menos de duas semanas para a final da Copa Libertadores da América contra o Fluminense, o Boca Juniors carrega um problema extra: a lesão de dois atletas de seu elenco. Na derrota desta terça-feira para o Racing, o zagueiro Nicolás Valentini e o atacante Darío Benedetto acabaram substituídos após problemas físicos.

Por enquanto, o técnico Jorge Almirón evita um diagnóstico antecipado. Ele mantém os pés no chão para contar com os atletas no esperado jogo contra o Fluminense, dia 4 de novembro, no Maracanã, na decisão da Libertadores.